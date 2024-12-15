Кыргызстанский бегун Илья Тяпкин стал победителем международного марафона, который прошел в Японии. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyrgyzstan runners.

Ежегодный марафон Mie Matsusaka marathon прошел сегодня, 15 декабря, в городе Мацусака.

Илья Тяпкин пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 16 минут 53 секунды, финишировав первым. Бегун из Японии Кайори Танака пришел к финишу с временем 2 часа 20 минут 39 секунд, отстав от Ильи Тяпкина почти на четыре минуты.

Для Тяпкина марафон в Японии стал седьмым в 2024 году. Ранее он выиграл марафоны в Алматы и Туркестане.

Сегодняшний результат это личный рекорд для Ильи Тяпкина.

Напомним, он выступает с 2016 года. Победитель и призер ряда крупных международных стартов на шоссе, участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.