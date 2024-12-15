Женская сборная Кыргызстана по футзалу уступила соперникам из России в первом товарищеском матче, который состоялся вчера в Бишкеке.

Восемь мячей забили соперницы в первом матче, затем еще пять — во втором. Хет-триком в игре отличилась Валерия Хлебосолова, дубли на счету Яны Зимировой, Яны Садаковой и Анны Пироговой. По одному забитому мячу у Марии Самойловой, Екатерины Самойловой, Людмилы Рожковой и Екатерины Ениной.

В итоге со счетом 13:0 победила команда РФ.

Вторая игра запланирована на сегодня, 15 декабря.