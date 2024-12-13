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Спорт

Кыргызстанка Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг по версии UWW

Кыргызстанка Айпери Медет кызы возглавила мировой рейтинг по версии Объединенного мира борьбы (UWW) по итогам 2024 года.

UWW
Фото UWW

Отметим, наша соотечественница в уходящем году приняла участие в четырех турнирах, три из которых выиграла — чемпионат Азии, рейтинговый Zagreb Open и Yasar Dogu.

В итоговом рейтинге UWW у нее 46 тысяч баллов и первое место.

На 800 баллов меньше у финалистки Олимпиады-2024 Алексис Кеннеди Блейдс из США. Замыкает тройку лидеров Юка Кагами из Японии.

Айсулуу Тыныбекова заняла третье место в весовой категории до 62 килограммов, Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов) на пятом месте рейтинга.

Напомним, Айпери Медет кызы на Олимпиаде-2024 выступала в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 76 килограммов и заняла пятое место.

Она вышла в полуфинал турнира по борьбе. В 1/4 финала оказалась сильнее Ритики из Индии. Но проиграла Кеннеди Блейдс из США.

Айпери Медет кызы не смогла завоевать бронзовую медаль турнира по вольной борьбе на Играх. Она проиграла представительнице Кубы Милаймис Марин Потрил.

Отметим, ранее наша соотечественница не смогла подняться на пьедестал почета и в Токио, у нее также было пятое место. Но на последних четырех чемпионатах мира выходила в финал. Она уже занимала первое место рейтинга UWW.
Ссылка: https://24.kg/sport/314081/
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