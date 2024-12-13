Кыргызстанец Денис Петрашов занял четвертое место на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит 10-15 декабря в Будапеште. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

В финале соревнований на дистанции 100 метров брассом Денис Петрашов показал результат 55.91.

«Денис показал уверенный результат, установив рекорд страны и добившись самого высокого результата за всю историю участия сборных команд Кыргызстана в первенствах мира», — отметили в федерации.

Кыргызстанец на чемпионате выступит на дистанции 200 метров брассом.