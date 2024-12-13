В Бишкеке пройдет турнир по футзалу «Мурас» с участием Садыра Жапарова

В Бишкеке 14-15 декабря пройдет розыгрыш традиционного дружественного турнира «Мурас», в котором участвуют 16 команд, собранных из представителей различных сфер. Об этом сообщает КФС в Instagram.
В турнире примет участие и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Трансляции игр будут доступны в прямом эфире телеканалов «КТРК Спорт» и «ЭлТР».
Все желающие также могут посетить матчи турнира «Мурас».
Следует отметить, что основной целью соревнования является развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни в стране.