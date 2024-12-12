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Спорт

ФИФА определила место проведения чемпионата мира по футболу — 2034

Фото PA

ФИФА официально объявила, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. Решение было принято на заседании конгресса организации, где процедура выбора состоялась в упрощенной форме — без традиционного голосования, путем поддержки заявки аплодисментами. Об этом пишет BBC. 

Уже в октябре 2023 года стало известно, что Саудовская Аравия осталась единственным кандидатом после того, как Австралия отозвала свою заявку из-за недостатка времени для ее подготовки. Это фактически предопределило итоговое решение.

ЧМ- 2034 года: инфраструктура и сроки проведения


Мундиаль-2034 обещает стать зрелищным событием. В заявке Саудовской Аравии представлены 15 стадионов, из которых три находятся на стадии строительства, а восемь еще предстоит возвести. Соревнования пройдут в пяти принимающих городах, включая футуристический комплекс Neom, который только планируется построить.

BBC
Фото BBC. Так будет выглядеть стадион Университета короля Халида в Абхе — один из 15 объектов для ЧМ-2034.

В оценочном отчете ФИФА высоко оценена инфраструктура будущих арен, которые после завершения строительства будут соответствовать самым современным стандартам.

Турнир, скорее всего, пройдет зимой. Однако, в отличие от чемпионата 2022 года в Катаре, который состоялся в ноябре – декабре, ЧМ-2034 планируют провести в январе. Такое решение связано с желанием избежать совпадения с Рамаданом.

В свою очередь ведущие европейские лиги выразили обеспокоенность по поводу зимних дат проведения, поскольку это может нарушить ход их регулярных чемпионатов.

Как отмечает BBC, решение присудить Саудовской Аравии право на проведение мундиаля-2034 стало одним из самых спорных в истории ФИФА. Несмотря на многолетнюю критику страны за нарушения прав человека и экологические проблемы, футбольная организация поддержала заявку королевства.

Эксперты считают, что чемпионат мира в Саудовской Аравии — очередной пример того, как спортивные мероприятия используются для улучшения репутации государств, подвергающихся международной критике.

С другой стороны, ФИФА утверждает, что выбор Саудовской Аравии соответствует стратегии по расширению географии турниров и способствует развитию футбола в разных регионах мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/313924/
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