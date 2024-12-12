В Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам с участием кыргызстанцев

В Грозном состоялся заключительный турнир этого года ACA YOUNG EAGLES. Об этом сообщается на страницах лиги в соцсетях.

К сожалению, кыргызстанцы проиграли свои бои.

Абдурахман Юсупов проиграл единогласным решением судей в наилегчайшей весовой категории Рустаму Дебишеву из Грозного.

Ханзалла Магомадов (Алхан-юрт) одерживает победу техническим нокаутом в первом раунде над Нурсултаном Жумадылде из Бишкека.

Еще один бой с участием кыргызстанца — Нура Ахматалиева — отменен из-за того, что сопернику стало плохо в процессе сгонки веса.