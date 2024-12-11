Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года. Церемония награждения лучших KFU Football Awards прошла вчера вечером в Бишкеке.

Фото КФС. Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года

Всего определили победителей в 12 номинациях.

Лучшими футболистами 2024 года признаны Кожо Жоэл и Айжан Боронбекова.

По данным КФС, Кожо Жоэл и Ислом Ахмедов получили денежное вознаграждение размером 500 тысяч сомов каждый.

Список победителей KFU Football Awards