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Спорт

Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года

Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года. Церемония награждения лучших KFU Football Awards прошла вчера вечером в Бишкеке.

КФС
Фото КФС. Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года

Всего определили победителей в 12 номинациях.

Лучшими футболистами 2024 года признаны Кожо Жоэл и Айжан Боронбекова.

По данным КФС, Кожо Жоэл и Ислом Ахмедов получили денежное вознаграждение размером 500 тысяч сомов каждый.

Список победителей KFU Football Awards

  • лучший футболист — Кожо Жоэл;
  • лучшая футболистка — Айжан Боронбекова;
  • лучший молодой футболист — Эрмек Кенжебаев;
  • лучший футзалист — Кайрат Кубанычов;
  • лучший тренер по футболу — Ислом Ахмедов;
  • лучший тренер по женскому футболу — Гулбара Уматалиева;
  • лучший тренер по футзалу — Мирланбек Абдыкадыров;
  • лучший рефери по футболу — Вероника Бернацкая;
  • лучший рефери по футзалу — Талантбек Раимбердиев;
  • лучший футбольный клуб — «Абдыш-Ата»;
  • лучшая региональная организация — Ассоциация футбола Джалал-Абадской области;
  • лучшая спортивная организация — Академия футбола «Барселона».
Ссылка: https://24.kg/sport/313813/
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