Кыргызский футбольный союз вручил награды лучшим спортсменам 2024 года. Церемония награждения лучших KFU Football Awards прошла вчера вечером в Бишкеке.
Всего определили победителей в 12 номинациях.
Лучшими футболистами 2024 года признаны Кожо Жоэл и Айжан Боронбекова.
По данным КФС, Кожо Жоэл и Ислом Ахмедов получили денежное вознаграждение размером 500 тысяч сомов каждый.
Список победителей KFU Football Awards
- лучший футболист — Кожо Жоэл;
- лучшая футболистка — Айжан Боронбекова;
- лучший молодой футболист — Эрмек Кенжебаев;
- лучший футзалист — Кайрат Кубанычов;
- лучший тренер по футболу — Ислом Ахмедов;
- лучший тренер по женскому футболу — Гулбара Уматалиева;
- лучший тренер по футзалу — Мирланбек Абдыкадыров;
- лучший рефери по футболу — Вероника Бернацкая;
- лучший рефери по футзалу — Талантбек Раимбердиев;
- лучший футбольный клуб — «Абдыш-Ата»;
- лучшая региональная организация — Ассоциация футбола Джалал-Абадской области;
- лучшая спортивная организация — Академия футбола «Барселона».