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Спорт

«Ливерпуль» вновь побеждает и остается единоличным лидером Лиги чемпионов

В очередном, шестом туре розыгрыша Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на выезде обыграл испанскую «Жирону» со счетом 1:0 и продолжает лидировать в турнире, не потеряв ни одного очка.

из интернета
Фото из интернета. Игроки «Ливерпуля» празднуют победу в шестом матче Лиги чемпионов

Английский клуб набрал 18 очков. Его ближайших преследователей — «Байера», «Астон Виллы», «Интера» и «Бреста» — пока по 13 очков.

Кстати, немецкий «Байер» в этом туре обыграл 1:0 итальянский «Интер». С таким же счетом французский «Брест» выиграл у голландского ПСВ. Английская «Астон Вилла» одолела 3:2 немецкий «РБ Лейпциг».

из интернета
Фото из интернета. Немецкая «Бавария» разгромила украинский «Шахтер» со счетом 5:1

Приблизится к «Ливерпулю» могут испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия» (Дортмунд) (оба клуба имеют по 12 очков), которые сегодня сыграют друг против друга.

Кроме того, во втором дне шестого тура есть еще интересные матчи: «Арсенал» против «Монако», «Ювентус» — «Манчестер Сити».

Подробнее ознакомиться с итогами матчей, таблицей розыгрыша и расписанием игр можно здесь.

Ссылка: https://24.kg/sport/313757/
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