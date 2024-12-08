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Спорт

Сумоисты из Кыргызстана в тройке лучших на турнире в России

В первый день международного турнира по сумо «Кубок Содружества» разыграны награды в командных соревнованиях. Об этом сообщила федерация данного вида спорта РФ в соцсетях.

В тройке лучших сборных по итогам женского командного турнира Россия, Узбекистан, Кыргызстан и Иран. У мужчин в топ-3 — Россия, Кыргызстан, Индия и Иран.

Турнир проходит в Москве. В нем принимают участие более 150 участников из Кыргызстана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана, России, Сербии, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/313494/
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