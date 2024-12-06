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Спорт

Теперь вне подозрений. World Athletics исключила Кыргызстан из списка наблюдения

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) исключила восемь стран из списка наблюдения за результатами соревнований на предмет возможного манипулирования, в том числе и Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте организации по итогам 236-го совета World Athletics.

В сентябре 2022 года World Athletics объявила о создании нового списка наблюдения за результатами соревнований после расследования независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) 17 сообщений о подозрительных результатах во время квалификационного периода перед Олимпийскими играми в Токио.

«После ежегодного отчета за 2024-й и прогресса, достигнутого в улучшении стандартов и процессов судейства, из списка при соблюдении условий, установленных комиссией по проведению соревнований, будут исключены федерации следующих государств: Албания, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Турция и Узбекистан», — говорится в заявлении организации.

Отметим, что в 2021 году Всемирный совет World Atletics создал список наблюдения за манипулированием соревнованиями для решения растущей проблемы ложно сообщаемых квалификационных оценок. Тогда подразделение по вопросам добропорядочности в легкой атлетике получило 17 индивидуальных направлений для расследования подозрительных олимпийских квалификационных стандартов, после чего введен так называемый список наблюдения за манипулированием конкуренцией.

World Athletics заявляла, что не будет признавать результаты, достигнутые на соревнованиях, проводимых федерациями-членами, включенными в список наблюдения за манипулированием соревнованиями, за исключением избранных официальных мероприятий. К ним относятся официальные международные или региональные чемпионаты.
Ссылка: https://24.kg/sport/313347/
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