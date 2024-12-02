Кыргызстанцы завоевали 31 медаль на чемпионате мира по мас-рестлингу в Бишкеке

В Бишкеке завершился чемпионат мира по мас-рестлингу. Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта в соцсетях.

У сборной Кыргызстана 31 медаль.

Чемпионами мира стали Абдель Есенгулов, Азиз Асанов, Адель Маданбаева и Назия Майлибашева.

У кыргызстанцев пять бронзовых и четыре серебряные медали.

Девушки и юноши завоевали три золотые, три серебряные и девять бронзовых наград. Чемпионами стали Айганыш Каналбекова, Рамина Кочконбаева и Рамиль Карыбаев.

Среди ветеранов у спортсменов из КР две бронзовые и одна серебряная награды.