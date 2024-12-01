Кыргызстанцы завоевали три золота в первый день чемпионата мира по мас-рестлингу

В Бишкеке завершился первый день чемпионата мира по мас-рестлингу. Об этом сообщается на сайте международной федерации данного вида спорта.

Сенсация случилась в супертяжелом весе свыше 125 кг, где лидер российской сборной Евгений Попов уступил со счетом 0:2 18-летнему Абделу Эсэнгулову из Кыргызстана.

Борьба в этом весе шла по круговой системе, где оба спортсмена дальше победили всех соперников. В итоге кыргызстанец стал чемпионом, а россиянин взял серебро.

В весовой категории до 60 килограммов чемпионом стал Азиз Асанов из Кыргызстана.

Третью золотую награду команде КР принесла Назия Майлибашева в весе до 75 килограммов.

Сегодня в Бишкеке продолжится борьба за медали.