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Спорт

Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Азии по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы завоевали медали на чемпионате Азии по спортивным бальным танцам Asian Single Dance Championship-2024 в Гонконге. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В турнире принимали участие спортсмены из десяти стран — Китая, Японии, Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других.

Пара Хасана Ибрагимова и Вероники Тян в  европейской программе завоевали бронзу и серебро, став вице-чемпионами Азии.

Федерации танцевального спорта КР
Фото Федерации танцевального спорта КР. Хасан Ибрагимов и Вероника Тян

В рамках чемпионата также состоялись международные соревнования Hong Kong Open-2024, где Хасан Ибрагимов и Вероника Тян завоевали серебряные медали.

В федерации добавили, что Кыргызстан был представлен в европейской программе впервые на таком высоком уровне.
Ссылка: https://24.kg/sport/311876/
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