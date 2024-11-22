Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Азии по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы завоевали медали на чемпионате Азии по спортивным бальным танцам Asian Single Dance Championship-2024 в Гонконге. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В турнире принимали участие спортсмены из десяти стран — Китая, Японии, Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других.

Пара Хасана Ибрагимова и Вероники Тян в европейской программе завоевали бронзу и серебро, став вице-чемпионами Азии.

Фото Федерации танцевального спорта КР. Хасан Ибрагимов и Вероника Тян

В рамках чемпионата также состоялись международные соревнования Hong Kong Open-2024, где Хасан Ибрагимов и Вероника Тян завоевали серебряные медали.

В федерации добавили, что Кыргызстан был представлен в европейской программе впервые на таком высоком уровне.