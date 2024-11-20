Экс-капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов завершил карьеру

Экс-капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов завершил спортивную карьеру.

Вчера перед матчем между сборными КР и Ирана на стадионе имени Долона Омурзакова состоялись его проводы. Первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев вручил футболисту памятную футболку сборной с номером 35 .

Напомним, Азамат Байматов начинал свой путь в футбольном клубе «Дордой-Динамо» (Нарын). В сборную страны пришел в 2010 году, сыграл за Кыргызстан в 35 матчах.

До завершения карьеры он играл в составе команды «Алга» и в «Персипура Джаяпура» из Индонезии.

В 2019 году он награжден медалью «Данк» «за большие достижения на Кубке Азии по футболу, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики и безграничную преданность футболу».

Азамату Байматову 36 лет.