10:44
USD 8.65
EUR 91.43
RUB 0.87
Спорт

Экс-капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов завершил карьеру

Экс-капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов завершил спортивную карьеру.

Вчера перед матчем между сборными КР и Ирана на стадионе имени Долона Омурзакова состоялись его проводы. Первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев вручил футболисту памятную футболку сборной с номером 35 .

Напомним, Азамат Байматов начинал свой путь в футбольном клубе «Дордой-Динамо» (Нарын). В сборную страны пришел в 2010 году, сыграл за Кыргызстан в 35 матчах.

До завершения карьеры он играл в составе команды «Алга» и в «Персипура Джаяпура» из Индонезии.

В 2019 году он награжден медалью «Данк» «за большие достижения на Кубке Азии по футболу, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики и безграничную преданность футболу».

Азамату Байматову 36 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/311626/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргыз курамасы Иранга жеңилип калды
«Ак Шумкар» не смогла одолеть Иран. Комментарии после матча
Отбор на ЧМ-2026: сборная Кыргызстана по футболу проиграла Ирану
Кыргызстан -Иран беттеши. Бишкектин борборунда унаа кыймылына чектөө киргизилет
Футбольный матч Кыргызстан — Иран. В центре Бишкека ограничат движение
Эртең Бишкекте Кыргызстан менен Ирандын курамалары беттешет
Молодежная сборная Кыргызстана по футболу разгромила Монголию со счетом 7:0
Дүйнө чемпиондугуна тандоо. Кыргыз курамасы Бириккен Араб Эмираттарына утулду
Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Дүйнө чемпионатына тандоо: Бүгүн Кыргызстан БАЭ курамасы менен беттешет
Популярные новости
Поединок Майка Тайсона с&nbsp;Джейком Полом завершился победой блогера Поединок Майка Тайсона с Джейком Полом завершился победой блогера
Акжол Махмудов стартовал с&nbsp;победы в&nbsp;клубном чемпионате Германии Акжол Махмудов стартовал с победы в клубном чемпионате Германии
Молодежная сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу разгромила Монголию со&nbsp;счетом 7:0 Молодежная сборная Кыргызстана по футболу разгромила Монголию со счетом 7:0
Определились чемпионы Кыргызстана по&nbsp;фехтованию Определились чемпионы Кыргызстана по фехтованию
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
20 ноября, среда
10:40
В Жогорку Кенеше просят снять мораторий на импорт цемента В Жогорку Кенеше просят снять мораторий на импорт цемен...
10:28
Экс-капитан сборной Кыргызстана по футболу Азамат Байматов завершил карьеру
10:16
В Бишкеке в детском саду нет отопления больше месяца. В мэрии ответили почему
10:11
В Баткенской области сегодня рано утром произошло землетрясение
10:02
К 30-летию присоединения КР к Конвенции о правах ребенка: обращение президента