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Спорт

Поединок Майка Тайсона с Джейком Полом завершился победой блогера

Поединок 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с 27-летним боксером и популярным YouTube-блогером Джейком Полом прошел в Техасе. Он завершился победой второго.

Тайсон впервые с момента завершения своей карьеры в 2005 году вышел на профессиональный санкционированный бой. Поражение в поединке с Полом стало седьмым на его счету.

При этом условия отличались от классических — 8 вместо обычных 10-12 раундов длились по 2, а не 3 минуты, перчатки весили 10, а не 14 унций. Результаты боя внесли в официальную карьерную статистику, но никакого пояса в поединке не разыгрывалось.

Изначально бой должен был пройти еще летом, но тогда его перенесли из-за того, что у Майка Тайсона открылась язва. Боксер рассказывал, что ему восемь раз переливали кровь и он чуть не умер.

Джейк Пол получил известность благодаря своим видео на платформе Vine, позже он попытался начать актерскую карьеру, а в 2020-м стал выступать в своих первых боксерских поединках. Bleacherreport отмечает, что победа Пола над Тайсоном стала самой крупной в его карьере на сегодня. Теперь блогер намерен сразиться за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе с 34-летним мексиканским боксером Саулем Альваресом.

Джейк Пол после победы над Майком Тайсоном заявил, что ему не было больно от ударов экс-абсолютного чемпиона мира по боксу. «Я всем говорил, что преподам Тайсону уроки бокса, я так и сделал», — сказал он.

Тайсон после поражения заявил, что пока не собирается завершать карьеру. Он вернулся на профессиональный боксерский ринг после 19-летнего перерыва, но проиграл.

По итогам восьми раундов судьи единогласно признали Пола победителем со счетом 79:73.
Ссылка: https://24.kg/sport/311355/
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