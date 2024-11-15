Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ

Национальная сборная по футболу Кыргызстана проиграла команде ОАЭ в рамках пятого тура отборочных матчей на чемпионат мира — 2026.

В первом тайме соперник дважды забил в ворота сборной КР. Отечественные футболисты старались, но не смогли успешно завершить свои атаки. На последней минуте основного времени игры соперники забили третий гол.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной ОАЭ. Команда Кыргызстана потерпела четвертое поражение.

19 ноября наша сборная выйдет на поле с лидером группы — командой Ирана.