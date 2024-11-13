Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии

Молодежная сборная КР провела первый матч на международном турнире Panda Cup, который проходит в Китае. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Наша команда уступила футболистам из Австралии со счетом 2:4.

Голы в сборной КР забили Кайрат Абдирасулов и Эмир Эрнисов.

В турнире принимают участие команды из КНР, Австралии, Монголии и Кыргызстана.

16 ноября наши футболисты сыграют с соперниками из Монголии, 19 ноября — из Китая.

Отметим, сборная КР (U-20) готовится к Кубку Азии, который пройдет в феврале 2025 года.