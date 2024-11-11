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Спорт

Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF

В Ташкенте со 2 по 8 ноября прошел Кубок мира по таэквондо ITF, где приняли участие 1,2 тысячи таэквондистов из 34 стран от 6 до 35 лет. Об этом сообщил президент Национальной федерации таэквондо ITF КР Кутманбек Мукашев.

Указывается, что Кыргызстан представил 131 спортсмен. Наша сборная в общекомандном зачете завоевала почетное третье место, уступив многочисленным и сильным командам Узбекистана и России.

В копилке сборной 25 золотых, 39 серебряных и 59 бронзовых медалей.

Следующий важный этап — чемпионат мира в Италии в 2025 году. Национальная федерация будет проводить отбор спортсменов для участия в этом мировом турнире.

«Мы постараемся обеспечить справедливый и объективный отбор, чтобы собрать сильнейших таэквондистов из всей республики. Ожидается, что наша сборная отправится на этот турнир с более чем 50 спортсменами», — заявил Кутманбек Мукашев.
Ссылка: https://24.kg/sport/310700/
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