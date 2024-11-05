Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) обыграла команду из России

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) обыграла в товарищеском матче команду из России. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Матч закончился со счетом 4:3.

Голы от сборной Кыргызстана забили Нурсултан Салымбеков, Мухаммедмуса Эралиев, Ислааам Туратбеков и Баатырхан Жумадилов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кыргыз Республикасынын футзал ассоциациясы (@futsal_kgz)

Накануне матч закончился победой россиян.

Напомним, молодежные сборные КР по футзалу (U-17 и U-19) провели товарищеские матчи с командами из РФ.

Отметим, кыргызская команда U 17 проиграла оба матча.