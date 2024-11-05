00:00
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) обыграла команду из России

Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) обыграла в товарищеском матче команду из России. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Матч закончился со счетом 4:3.

Голы от сборной Кыргызстана забили Нурсултан Салымбеков, Мухаммедмуса Эралиев, Ислааам Туратбеков и Баатырхан Жумадилов.

Накануне матч закончился победой россиян.

Напомним, молодежные сборные КР по футзалу (U-17 и U-19) провели товарищеские матчи с командами из РФ.

Отметим, кыргызская команда U 17 проиграла оба матча.
Ссылка: https://24.kg/sport/310389/
просмотров: 4253
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) уступила команде из России
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) уступила команде из России
Сборная Кыргызстана по футзалу (U-17) уступила команде из России со счетом 0:6
Сборная Кыргызстана по футзалу дважды проиграла команде Японии
Бильярд, бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде Японии со счетом 0:4
Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Япониянын футзал курамаларынын беттеши өтөт
Смешанные единоборства, футзал и конкур. Соревнования с участием кыргызстанцев
Болеем за наших. В Бишкеке пройдут матчи сборных по футзалу Кыргызстана и Японии
Игрок сборной Кыргызстана по футзалу перешел в клуб из Беларуси
Популярные новости
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Две медали на&nbsp;международном турнире в&nbsp;Китае завоевали кыргызстанские бегуны Две медали на международном турнире в Китае завоевали кыргызстанские бегуны
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов