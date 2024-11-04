Комиссия Азиатской футбольной конфедерации по оценке национальных футбольных академий посетила Бишкек и Ош. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

По его данным, конфедерация проверила национальную футбольную академию КФС и Академию имени Асылбека Момунова в южной столице.

Фото КФС. Комиссия Азиатской футбольной конфедерации посетила Бишкек и Ош

Также состоялась встреча с генеральным секретарем КФС Медербеком Сыдыковым.

Напомним, футбольная академия в Оше имеет статус ассоциации одной звезды. Отмечается, что он должен обновляться каждые три года.

На встрече также обсуждены вопросы развития футбола в КР и улучшения инфраструктуры для тренировок и соревнований.

«Итоги инспекции станут известны в конце ноября. Данный визит является важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры страны и подтверждает стремление КФС к повышению качества подготовки молодых футболистов», — говорится в сообщении.