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Спорт

Комиссия Азиатской футбольной конфедерации посетила Бишкек и Ош

Комиссия Азиатской футбольной конфедерации по оценке национальных футбольных академий посетила Бишкек и Ош. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

По его данным, конфедерация проверила национальную футбольную академию КФС и Академию имени Асылбека Момунова в южной столице.

КФС
Фото КФС. Комиссия Азиатской футбольной конфедерации посетила Бишкек и Ош

Также состоялась встреча с генеральным секретарем КФС Медербеком Сыдыковым.

Напомним, футбольная академия в Оше имеет статус ассоциации одной звезды. Отмечается, что он должен обновляться каждые три года.

На встрече также обсуждены вопросы развития футбола в КР и улучшения инфраструктуры для тренировок и соревнований.

«Итоги инспекции станут известны в конце ноября. Данный визит является важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры страны и подтверждает стремление КФС к повышению качества подготовки молодых футболистов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/310249/
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