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Спорт

Боец ММА из КР Калыбек Арзыкул уулу в декабре выйдет на бой с японским чемпионом

Отечественный боец смешанных единоборств ММА Калыбек Арзыкул уулу выйдет на бой в Токио за звание чемпиона японской организации PANCRASE. Об этом 24.kg сообщил менеджер спортсмена по ММА Мирлан Шамканов.

Ранее отмечалось, что Калыбек Арзыкул уулу по прозвищу Акула победил на японском турнире по смешанным единоборствам PANCRASE. Соперником нашего соотечественника в весе до 61 килограмма был боец из Японии Руи Имура, который на тот момент являлся номером один в рейтинге.

Менеджер отечественного спортсмена рассказал, что после той победы ему удалось договориться на титульный поединок с действующим чемпионом организации в данном весе Токитакой Наканиши, у которого на счету 12 побед и 4 поражения.

«Данный поединок является знаковым, так как это первый случай, когда кыргызстанец будет драться за звание чемпиона в японской организации. Калыбеку Арзыкул уулу 25 лет. Он является победителем множества турниров по ММА и муай тай. На его счету 11 побед и 1 поражение», — заметил он.

Бой состоится 15 декабря в Токио.

Японская организация по смешанным единоборствам PANCRASE является одним из пионеров в данной сфере. Основана в 1993 году наравне с UFC.
Ссылка: https://24.kg/sport/309789/
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