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Спорт

Чолпон Султанбекова избрана в члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW)

Чолпон Султанбекова избрана в члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW). В Албании прошел конгресс United World Wrestling.

Участники обсудили Олимпиаду в Париже в 2024-м, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году, бюджет, календарь соревнований на следующий год и запуск профессиональной лиги UWW.

На конгрессе состоялись выборы президиума и вице-президентов. Пять человек переизбраны. Буянделгер Пельджи и Чолпон Султанбекова стали новыми членами бюро UWW.

В объединении также переизбрали вице-президентов.
Ссылка: https://24.kg/sport/309659/
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