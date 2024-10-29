Чолпон Султанбекова избрана в члены бюро Объединенного мира борьбы (UWW). В Албании прошел конгресс United World Wrestling.

Участники обсудили Олимпиаду в Париже в 2024-м, Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году, бюджет, календарь соревнований на следующий год и запуск профессиональной лиги UWW.

На конгрессе состоялись выборы президиума и вице-президентов. Пять человек переизбраны. Буянделгер Пельджи и Чолпон Султанбекова стали новыми членами бюро UWW.

В объединении также переизбрали вице-президентов.