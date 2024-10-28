Наша гордость! Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры

Двукратный призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Фото Instagram. Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры

Спортсменка также отметила, что ей на внеочередной выборной конференции Федерации борьбы Кыргызской Республики, где собрались члены ФБ КР, тренеры и судьи национальной сборной, доверили роль вице-президента профессионального объединения.

«Для меня это не просто новая должность — это важная ответственность и отличная возможность воплотить мечты и планы, которые связаны с женской борьбой в Кыргызстане. Я надеюсь, что смогу своими опытом и поддержкой вдохновить и направить наших спортсменок, создать условия для их профессионального роста и укрепить наш командный дух. Женская борьба имеет огромный потенциал, и я уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов, повысить интерес к нашему виду спорта и воспитать новое поколение сильных и целеустремленных чемпионок», — написала она.

Хочу также сказать, что я остаюсь в спорте. После небольшого перерыва я снова вернусь на ковер и продолжу выступать за нашу страну. Айсулуу Тыныбекова

Она поблагодарила каждого, кто верит в нее и разделяет с ней этот путь.

«Впереди нас ждет много важной работы, и я готова двигаться дальше!» — отметила спортсменка.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.