23:57
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Наша гордость! Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры

Двукратный призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

Instagram
Фото Instagram. Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры

Спортсменка также отметила, что ей на внеочередной выборной конференции Федерации борьбы Кыргызской Республики, где собрались члены ФБ КР, тренеры и судьи национальной сборной, доверили роль вице-президента профессионального объединения.

«Для меня это не просто новая должность — это важная ответственность и отличная возможность воплотить мечты и планы, которые связаны с женской борьбой в Кыргызстане. Я надеюсь, что смогу своими опытом и поддержкой вдохновить и направить наших спортсменок, создать условия для их профессионального роста и укрепить наш командный дух. Женская борьба имеет огромный потенциал, и я уверена, что вместе мы сможем достичь еще больших результатов, повысить интерес к нашему виду спорта и воспитать новое поколение сильных и целеустремленных чемпионок», — написала она.

Хочу также сказать, что я остаюсь в спорте. После небольшого перерыва я снова вернусь на ковер и продолжу выступать за нашу страну.

Айсулуу Тыныбекова

Она поблагодарила каждого, кто верит в нее и разделяет с ней этот путь.

«Впереди нас ждет много важной работы, и я готова двигаться дальше!» — отметила спортсменка.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/309543/
просмотров: 6682
Версия для печати
Материалы по теме
«Нурзаман» приступил к закладке нового бульвара в Бишкеке
Айсулуу Тыныбекова провела в Бишкеке выставку, посвященную своей карьере
Айсулуу Тыныбекова поблагодарила всех за поддержку
Поздравление президента: о чем рассказала Айсулуу Тыныбекова Садыру Жапарову
Вы живая легенда. Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с бронзой
Решение об участии Айсулуу Тыныбековой в Олимпиаде-2028 пока не принято
Олимпиада в Париже. Айсулуу Тыныбекова будет бороться за бронзу
Олимпиада-2024. Первой соперницей Айсулуу Тыныбековой станет чемпионка Африки
Международная федерация борьбы опубликовала интервью с Айсулуу Тыныбековой
Олимпиада-2024. Сформирована женская сборная Кыргызстана по вольной борьбе
Популярные новости
Кыргызстанцы завоевали призовое место на&nbsp;Кубке мира по&nbsp;таэквондо ITF Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов