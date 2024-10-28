Бишкекские дзюдоисты завоевали пять медалей на международном турнире в США

Бишкекские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки на международном турнире по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, международный турнир по дзюдо IJC FOUR SEASONS JUDO CUP прошел в Нью-Йорке 26-27 октября.
Спортсмены СДЮШОР по спортивным единоборствам «Жениш» завоевали призовые места. В копилке дзюдоистов четыре золотые и одна бронзовая медали.
Список победителей:
- Ратбек Адаминов (38 килограммов) — 1-е место;
- Умар Насирбеков (42 килограмма) — 1-е место;
- Байэл Исмаилов (50 килограммов) — 1-е место;
- Элим Муратбеков (55 килограммов) — 1-е место;
- Данияр Казиев (100 килограммов) — 3-е место.