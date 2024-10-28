Бишкекские дзюдоисты завоевали пять медалей на международном турнире в США

Бишкекские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки на международном турнире по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, международный турнир по дзюдо IJC FOUR SEASONS JUDO CUP прошел в Нью-Йорке 26-27 октября.

Спортсмены СДЮШОР по спортивным единоборствам «Жениш» завоевали призовые места. В копилке дзюдоистов четыре золотые и одна бронзовая медали.

Список победителей: