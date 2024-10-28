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Спорт

Кыргызская сборная по воздушной акробатике успешно выступила на чемпионате мира

Кыргызская сборная по воздушной акробатике успешно выступила на чемпионате мира 2024 года. Об этом сообщили в школе воздушной акробатики «Барса».

Отмечается, что чемпионат проходил с 23 по 27 октября в Уппсале (Швеция). В нем участвовали более 600 спортсменов из 27 стран. Кыргызстан представляли Гулбара Болотова, Анастасия Ференц, Виктория Тарасова, Талья Айдарова, Бегимай Болотова, Дарья Коваль и Арууке Борбуева.

Наши спортсменки завоевали три золотые и три серебряные медали.

Золото:

  • Гулбара Болотова — воздушное кольцо (с новым мировым рекордом!);
  • Бегимай Болотова — воздушное кольцо;
  • Анастасия Ференц — спортивный пилон.

Серебро (групповое выступление на воздушном кольце): Гулбара Болотова, Бегимай Болотова, Талья Айдарова.

Тренерами кыргызской команды являются Яна Сивирина и Кристина Орозумбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/309499/
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