23:56
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проиграл поляку Матеушу Ребецки: решение судей

Боец ММА из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай провел поединок против Матеуша Ребецки на турнире UFC 308 в Абу-Даби, но проиграл. Об этом сообщается на сайте UFC.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Матеуша Ребецки раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В ходе поединка бойцы получили серьезный урон и потеряли много крови, а Мыктыбек Оролбай провел часть поединка с серьезной гематомой под глазом.

Для кырыгызстанца это поражение стало вторым в карьере при 13 победах и одной ничьей.
Ссылка: https://24.kg/sport/309460/
просмотров: 5865
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Кыргызстанцы выиграли свои бои на турнире по смешанным единоборствам ACA 182
Боец ММА из КР Калыбек Арзыкул уулу в декабре выйдет на бой с японским чемпионом
Рэперы Улукманапо и Жетиген посвятили песню бойцу Мыктыбеку Оролбай уулу
Футбол, борьба и волейбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Танцевальный спорт, футбол и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев
Кыргызстанец выиграл бой в первом раунде на турнире ММА в Токио
Кыргызстанский боец ММА Калыбек Арзыкул уулу победил на турнире в Японии
Боец MMA из Кыргызстана Кубанычбек Абдисалам уулу вновь защитил титул чемпиона
Бильярд, бокс и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Кыргызстанцы завоевали призовое место на&nbsp;Кубке мира по&nbsp;таэквондо ITF Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов