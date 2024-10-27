Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай проиграл поляку Матеушу Ребецки: решение судей

Боец ММА из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай провел поединок против Матеуша Ребецки на турнире UFC 308 в Абу-Даби, но проиграл. Об этом сообщается на сайте UFC.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Матеуша Ребецки раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

В ходе поединка бойцы получили серьезный урон и потеряли много крови, а Мыктыбек Оролбай провел часть поединка с серьезной гематомой под глазом.

Для кырыгызстанца это поражение стало вторым в карьере при 13 победах и одной ничьей.