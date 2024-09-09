Камчыбек Ташиев посетил тренировку сборной КР перед матчем с Узбекистаном

Накануне на тренировочной базе «Мурас Юнайтед» прошла тренировка национальной сборной Кыргызстана по футболу перед матчем с Узбекистаном.

По информации пресс-службы Кыргызского футбольного союза (КФС), команду посетил его глава Камчыбек Ташиев, который выразил поддержку игрокам в преддверии важной встречи.

Он поблагодарил футболистов за достойное выступление в матче с Ираном, состоявшееся 5 сентября, и подчеркнул, что команда должна играть смело и не бояться сильных соперников.

По словам Камчыбека Ташиева, сборная КР уже доказала, что может соревноваться с ведущими футбольными командами Азии.

Президент КФС также отметил, что в стране создаются все условия для развития футбола: построены новые тренировочные базы, восстанавливаются 12 стадионов, а в 2025 году начнется строительство футбольного комплекса с новым стадионом в селе Кара-Ой на Иссык-Куле. Также он заверил, что руководство республики уделяет большое внимание развитию футбола, и пожелал сборной удачи в предстоящем матче с Узбекистаном.

Напомним, матч Кыргызстан — Узбекистан состоится 10 сентября в Бишкеке.