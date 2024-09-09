11:35
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Спорт

Кыргызстанец Камиль Шар стал чемпионом Азии по боксу среди школьников

Кыргызстанец Камиль Шар стал чемпионом Азии по боксу среди школьников в весовой категории до 67 килограммов.

В четвертьфинале он был сильнее атлета из Ирана Мохаммада Хоссейинзаде, а в полуфинале одолел Мухаммадризо Холдарова из Узбекистана. В финальном поединке наш спортсмен уверенно победил представителя Украины Юнуса Салихова, став чемпионом Азии.

Чемпионат Азии по боксу среди школьников проходит в Аль-Айне (ОАЭ). В турнире приняли участие 462 боксера из 26 стран.

Сборная КР завоевала десять медалей — одно золото, два серебра и семь бронзовых наград.

В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла четвертое место, уступив Казахстану, Украине и Индии.
Ссылка: https://24.kg/sport/304392/
просмотров: 4526
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский боксер Арваз Ахмади выиграл золото чемпионата Азии среди юношей
Пятнадцатилетний подросток скончался в Сокулуке после школьной драки
Экс-депутат Шайлообек Атазов стал чемпионом мира по тайскому боксу
Как правильно выбрать рюкзак для ребенка? Рекомендации врачей
Минобраз не ожидает очень успешных результатов школьников в исследовании PISA
В Кыргызстане построят академию бокса
Кыргызстанцы завоевали 19 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
Тренером узбекского двукратного олимпийского чемпиона является кыргызстанец
Узбекского тренера, который помог Мунарбеку Сейитбек уулу, наградили медалью
Олимпиада-2024. Мунарбек Сейитбек уулу выходит в четвертьфинал
Популярные новости
ВИК-2024. Во&nbsp;второй день сборная Кыргызстана завоевала 11&nbsp;медалей ВИК-2024. Во второй день сборная Кыргызстана завоевала 11 медалей
В&nbsp;клубе из&nbsp;Джалал-Абада новый тренер&nbsp;&mdash; легенда украинского футбола В клубе из Джалал-Абада новый тренер — легенда украинского футбола
ВИК-2024. Команда Кыргызстана разгромила в&nbsp;кокпар сборную Монголии&nbsp;&mdash; 16:0 ВИК-2024. Команда Кыргызстана разгромила в кокпар сборную Монголии — 16:0
ВИК, футбол и&nbsp;бой Валентины Шевченко. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев ВИК, футбол и бой Валентины Шевченко. Соревнования с участием кыргызстанцев
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:33
ВВП Кыргызстана за январь — август 2024 года составил 798 миллиардов сомов ВВП Кыргызстана за январь — август 2024 года составил 7...
11:28
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники
11:27
В Минтрансе рассказали, почему два года не могут построить дорогу Нарын — Баетов
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки