Кыргызстанец Камиль Шар стал чемпионом Азии по боксу среди школьников в весовой категории до 67 килограммов.

В четвертьфинале он был сильнее атлета из Ирана Мохаммада Хоссейинзаде, а в полуфинале одолел Мухаммадризо Холдарова из Узбекистана. В финальном поединке наш спортсмен уверенно победил представителя Украины Юнуса Салихова, став чемпионом Азии.

Чемпионат Азии по боксу среди школьников проходит в Аль-Айне (ОАЭ). В турнире приняли участие 462 боксера из 26 стран.

Сборная КР завоевала десять медалей — одно золото, два серебра и семь бронзовых наград.

В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла четвертое место, уступив Казахстану, Украине и Индии.