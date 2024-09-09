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Спорт

CAVA (U 20). Волейболистки Кыргызстана вышли в плей-офф с первого места

Женская сборная Кыргызстана участвует в Кубке вызова Центральноазиатской волейбольной конфедерации (CAVA), который проходит в Мале (Мальдивы). Игры показывает федерация этого вида спорта КР в YouTube.

Кыргызстанки обыграли соперниц из Таджикистана (3:0), Афганистана (3:0) и Мальдив (3:0) и с девятью очками заняли первое место в групповом турнире.

В плей-офф наша команда встретится со сборной, занявшей последнее место.

Напомним, в июле женская сборная КР (U 20) выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/sport/304389/
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