CAVA (U 20). Волейболистки Кыргызстана вышли в плей-офф с первого места

Женская сборная Кыргызстана участвует в Кубке вызова Центральноазиатской волейбольной конфедерации (CAVA), который проходит в Мале (Мальдивы). Игры показывает федерация этого вида спорта КР в YouTube.

Кыргызстанки обыграли соперниц из Таджикистана (3:0), Афганистана (3:0) и Мальдив (3:0) и с девятью очками заняли первое место в групповом турнире.

В плей-офф наша команда встретится со сборной, занявшей последнее место.

Напомним, в июле женская сборная КР (U 20) выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации.