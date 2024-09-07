CAVA (U 20). Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан

Женская сборная Кыргызстана участвует в Кубке вызова Центральноазиатской волейбольной конфедерации (CAVA), который стартовал 6 сентября в Мале (Мальдивы). Игры показывает федерация этого вида спорта КР в YouTube.

В первом туре кыргызстанки обыграли соперниц из Таджикистана — 3:0.

Сегодня наша команда встретится со сборной Афганистана, которая в первом туре уступила Мальдивским островам.

В турнире играют сборные Кыргызстана, Мальдивских островов, Таджикистана и Афганистана.

Напомним, в июле женская сборная КР (U 20) выиграла чемпионат Центральноазиатской волейбольной ассоциации.