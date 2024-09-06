14:44
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Спорт

ВИК-2024. Акылбек Жапаров проводил сборную Кыргызстана в Астану

Фото кабмина. Акылбек Жапаров вручил Государственный флаг Мирлан уулу Бактияру

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии проводов национальной сборной команды Кыргызстана на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане (Казахстан) 8-14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Читайте по теме
Защита животных. На Играх кочевников в кок бору будет использоваться муляж

«Сегодня мы провожаем наших спортсменов на V Всемирные игры кочевников — мероприятие, которое объединяет традиции, культуру и спортивный дух народов мира. Эти игры представляют собой уникальную площадку, где встречаются традиции и современность, демонстрируя миру силу духа, единство и уважение к историческим корням», — сказал Акылбек Жапаров.

Он напомнил, что именно в КР впервые организовали Всемирные игры кочевников.

Глава кабмина вручил Государственный флаг капитану сборной команды Мирлан уулу Бактияру, пожелав спортсменам больших успехов на предстоящих соревнованиях.
Ссылка: https://24.kg/sport/304260/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Игры кочевников. Команда Кыргызстана поедет на соревнования со своим сеном
Кок-бору не внесли в ВИК. Представители Кыргызстана встретились с оргкомитетом
Кок бору внесли в программу ВИК. Кыргызстанцы возьмут лошадей в аренду
IV Всемирные игры кочевников. Глава Минкультуры о готовности Кыргызстана
Кыргызстан готов помочь в проведении Всемирных игр кочевников в Турции
Всемирные игры кочевников пройдут в конце сентября в турецком Изнике
В Минкульте рассказали о роли Игр кочевников в сохранении культурного наследия
Эльвира Сурабалдиева запретила командировку трех чиновников в Турцию
В Турции началась подготовка к IV Всемирным играм кочевников
Всемирные игры кочевников перенесены на 2021 год
Популярные новости
Игрок отечественной сборной подписал контракт с&nbsp;ФК&nbsp;&laquo;Лапи&raquo; Суперлиги Косова Игрок отечественной сборной подписал контракт с ФК «Лапи» Суперлиги Косова
Паралимпиада, ВИК и&nbsp;футбол. Соревнования с&nbsp;участием кыргызстанцев Паралимпиада, ВИК и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла 11-е место в&nbsp;триатлоне Паралимпиада-2024. Кыргызстанка заняла 11-е место в триатлоне
Впервые в&nbsp;истории. В&nbsp;Бишкеке пройдет чемпионат Азии по&nbsp;рукопашному бою Впервые в истории. В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по рукопашному бою
Бизнес
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
6 сентября, пятница
14:16
Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в первой схватке Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в пе...
14:06
Больнице кыргызско-турецкой дружбы присвоено имя Реджепа Тайипа Эрдогана
13:49
ВИК-2024. Акылбек Жапаров проводил сборную Кыргызстана в Астану
13:21
В микрорайоне № 9 Бишкека отремонтировали дорогу, ведущую к двум детсадам
13:16
МЧС: В затоплении села в Ноокатском районе виновна угледобывающая компания