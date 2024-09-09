ВИК, футбол и бой Валентины Шевченко. Соревнования с участием кыргызстанцев

5-12 сентября. XXIII Международные Иссык-Кульские игры. Чолпон-Ата

В соревнованиях принимают участие более 1,8 тысячи спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Индии, Ирана, Беларуси, Литвы, Германии, Ливии и Швеции. В программе игр 22 вида спорта.

6-11 сентября. Кубок вызова по волейболу среди женских команд. Мале (Мальдивские острова)

В турнире сыграют сборные Кыргызстана, Мальдивских островов, Таджикистана и Афганистана.

8-13 сентября. Всемирные игры кочевников. Астана (Казахстан)

ВИК — это самый масштабный международный проект Кыргызстана, инициированный правительством в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Программа включает 21 вид спорта.

10 сентября. Отборочный этап чемпионата мира 2026 года по футболу в зоне «Азия», третий раунд, второй тур. Бишкек

Кыргызстанская команда попала в группу А, где сыграет со сборными Ирана, Катара, Узбекистана, ОАЭ и КНДР.

20.00: Кыргызстан — Узбекистан.

12-16 сентября. Чемпионат Азии по рукопашному бою. Бишкек

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из 16 стран. Всего в рамках чемпионата разыграют 40 комплектов медалей.

14 сентября. Турнир по смешанным единоборствам RCC 33. Екатеринбург (Россия)

Бойцы из Кыргызстана Адис Таалайбек уулу и Алгампача Вагабов проведут поединки против россиян Афанди Асипова и Артура Караваева соответственно.

15 сентября. Турнир UFC 306 по смешанным единоборствам. Лас-Вегас (США)

В ночь на 15 сентября Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, проведет третий бой с действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 килограммов) мексиканкой Алексой Грассо.

Начало боев основного карда в 8.00 по бишкекскому времени.

14-15 сентября. Кубок Азии по триатлону Issyk-Kul Triathlon. Чолпон-Ата

Соревнования пройдут в двух дистанциях для любителей — стандарт и суперспринт.

15 сентября. Кубок Кыргызстана по футболу, финал. Джалал-Абад

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад).