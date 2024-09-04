Защита животных. На Играх кочевников в кок бору будет использоваться муляж

На Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане (Казахстан), в турнире по кок бору будет использоваться муляж. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член правления Федерации кок бору Кыргызстана Темир Казыбай.

По его словам, в этой национальной игре традиционно используют тушу козла, но по требованию страны-организатора на V Играх будет применен муляж.

Темир Казыбай напомнил, что тушу козла также использовали в игре кокпар, однако тоже заменили муляжом. Он рассказал, что, конечно, техника игры немного меняется, но спортсмены тренируются, у них есть опыт.

«Мы запрашивали муляж, ребята на сборе тренировались с муляжом, привыкли», — сказал представитель профильной федерации.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.