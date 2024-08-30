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Спорт

Матч Иран — Кыргызстан. На площади Ала-Тоо откроют фан-зону

На площади Ала-Тоо 5 сентября в 20.00 откроется фан-зона для просмотра матча национальных сборных команд Ирана и Кыргызстана. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Это уникальная возможность поддержать нашу национальную сборную, которая начнет свой путь в третьем раунде отбора на чемпионат мира — 2026.

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Гостей ждет насыщенная шоу-программа, игровые зоны, аквагрим, конкурсы и подарки. Выступят эстрадные артисты — Баястан, Nilo и Айым Айылчиева.

Вход на мероприятие свободный.

Время начала матча — 22.00.

Напомним, сборная Кыргызстана по футболу вышла в третий раунд отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в зоне «Азия». 5 сентября кыргызстанцы сыграют в гостях со сборной Ирана, а 10 сентября в Бишкеке примут Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/sport/303576/
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