На площади Ала-Тоо 5 сентября в 20.00 откроется фан-зона для просмотра матча национальных сборных команд Ирана и Кыргызстана. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.
Это уникальная возможность поддержать нашу национальную сборную, которая начнет свой путь в третьем раунде отбора на чемпионат мира — 2026.
Гостей ждет насыщенная шоу-программа, игровые зоны, аквагрим, конкурсы и подарки. Выступят эстрадные артисты — Баястан, Nilo и Айым Айылчиева.
Вход на мероприятие свободный.
Время начала матча — 22.00.
Напомним, сборная Кыргызстана по футболу вышла в третий раунд отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в зоне «Азия». 5 сентября кыргызстанцы сыграют в гостях со сборной Ирана, а 10 сентября в Бишкеке примут Узбекистан.