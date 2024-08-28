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Спорт

Посол Кыргызстана поблагодарил Акмаля Хасанова за помощь Мунарбеку Сейитбек уулу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев встретился с тренером по боксу сборной соседней страны Акмалем Хасановым и поблагодарил его за поддержку.

Напомним, Акмаль Хасанов выступил секундантом боксера национальной сборной КР Мунарбека Сейитбек уулу на Олимпийских играх в Париже.

По словам дипломата, Игры-2024 продемонстрировали дружбу, сплоченность и братские отношения центральноазиатских стран.

«Учебно-тренировочные мероприятия, сборы, спарринг-тренировки, а также мастер-классы сборных команд Узбекистана и Кыргызстана по боксу нужно совместно проводить на территории двух стран», — сказал он.

Акмаль Хасанов в свою очередь поздравил Кыргызстан с первой олимпийской медалью по боксу.

«Серебряная медаль Мунарбека Сейитбек уулу стала первой олимпийской медалью для Кыргызстана. Нам посчастливилось быть частью истории на Олимпиаде в Париже», — сказал он.

Отметим, на международном форуме народной дипломатии ШОС в Ташкенте состоялась церемония награждения тренера национальной сборной Узбекистана по боксу Акмаля Хасанова медалью Чингиза Айтматова.

Высокой награды специалист удостоен за весомый вклад в развитие спортивного сотрудничества и поддержку кыргызского боксера Мунарбека Сейитбек уулу на Олимпийских играх в Париже.

Акмаль Хасанов находился в углу ринга во время трех поединков кыргызского атлета, помогая ему советом и профессиональным опытом на пути к финалу Олимпиады. Примечательно, что в решающем бою за золотую медаль Сейитбек уулу противостоял представителю Узбекистана, которого также секундировал Акмаль Хасанов.

«Для меня большая честь получить столь высокую награду и признание кыргызского народа. Мы, братские народы, всегда чувствуем взаимную поддержку, и важно демонстрировать это всему миру. Кыргызский бокс динамично развивается, и в лице Мунарбека мы видим его будущие победы. Для меня было большой честью поддержать такого достойного спортсмена», — отметил Акмаль Хасанов.

Узбекскому тренеру вручили традиционные кыргызские подарки: чапан, ак калпак и картину известного художника Сабитжана Бабаджанова, а также путевку на озеро Иссык-Куль.

Медаль имени Чингиза Айтматова учреждена в Кыргызстане как знак признания выдающихся заслуг в различных сферах — культуре, просвещении, науке, литературе и искусстве. Ею награждаются граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане за вклад в сближение народов, укрепление мира и дружбы, развитие межкультурного диалога.
Ссылка: https://24.kg/sport/303345/
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