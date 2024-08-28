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Спорт

В Париже стартует Паралимпиада-2024. За Кыргызстан выступят четыре спортсмена

Сегодня, 28 августа, во французской столице стартует Паралимпиада-2024, на которой честь Кыргызстана будут защищать четыре спортсмена. Они выступят в пауэрлифтинге, триатлоне, легкой атлетике и дзюдо.

На Паралимпиаде от Кыргызстана выступят слабовидящие бегунья Гульназ Жузбаева и Айтунук Жоомарт кызы в паратриатлоне. Маматибраим Суранов будет соревноваться в турнире дзюдо, а Миргуль Болоталиева — в парапауэрлифтинге в весовой категории до 86 килограммов.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на аренах, использовавшихся ранее для летних Олимпийских игр этого года.
Ссылка: https://24.kg/sport/303294/
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