Футбол: Кыргызстан примет Узбекистан в рамках третьего раунда отбора на ЧМ-2026

10 сентября в рамках второго тура третьего раунда отборочных игр чемпионата мира 2026 года состоится матч национальной сборной Кыргызстана против Узбекистана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Игра пройдет на обновленной главной арене столицы — стадионе имени Долона Омурзакова. Это будет первая домашняя игра сборной КР в рамках третьего раунда отбора на континентальное первенство.

В третьем раунде 18 сборных распределены на три группы по шесть команд. Две лучшие команды из каждой группы получат путевки на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи и четвертые места, пройдут в четвертый раунд, где определятся еще два участника мирового первенства. Дополнительная квота может быть получена через межконтинентальный плей-офф.

Сборная Кыргызстана входит в группу А вместе с командами Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана.

В настоящее время команда под руководством Максима Лисицына находится на учебно-тренировочном сборе в Стамбуле (Турция). 5 сентября сборная сыграет свой первый матч третьего раунда против Ирана на выезде.

Билеты на матч Кыргызстан — Узбекистан в самом скором времени будут доступны на сайте kassir.kg.