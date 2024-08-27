14:57
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Спорт

Футбол: Кыргызстан примет Узбекистан в рамках третьего раунда отбора на ЧМ-2026

10 сентября в рамках второго тура третьего раунда отборочных игр чемпионата мира 2026 года состоится матч национальной сборной Кыргызстана против Узбекистана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Игра пройдет на обновленной главной арене столицы — стадионе имени Долона Омурзакова. Это будет первая домашняя игра сборной КР в рамках третьего раунда отбора на континентальное первенство.
В третьем раунде 18 сборных распределены на три группы по шесть команд. Две лучшие команды из каждой группы получат путевки на чемпионат мира. Команды, занявшие третьи и четвертые места, пройдут в четвертый раунд, где определятся еще два участника мирового первенства. Дополнительная квота может быть получена через межконтинентальный плей-офф.

Сборная Кыргызстана входит в группу А вместе с командами Ирана, Катара, ОАЭ, Северной Кореи и Узбекистана.

В настоящее время команда под руководством Максима Лисицына находится на учебно-тренировочном сборе в Стамбуле (Турция). 5 сентября сборная сыграет свой первый матч третьего раунда против Ирана на выезде.

Билеты на матч Кыргызстан — Узбекистан в самом скором времени будут доступны на сайте kassir.kg.
Ссылка: https://24.kg/sport/303163/
просмотров: 2356
Версия для печати
Материалы по теме
Драка на стадионе «Сельмаш». Футболист Мирбек Ахматалиев находится под стражей
Иностранному футболисту сломали челюсть на стадионе «Сельмаш» в Бишкеке
Борьба и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Самбо, MMA и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
Команда «Тосор» стала победителем Кубка Кыргызстана по пляжному футболу
Олимпиада, футбол и бокс. Соревнования с участием кыргызстанцев
Команда Кыргызстана по футболу проводит сборы в Джалал-Абаде. Кто на них попал
Кубок Кыргызстана по футболу. В финале сыграют «Абдыш-Ата» и «Мурас Юнайтед»
Футбол, ММА и волейбол. Соревнования с участием кыргызстанцев
КФС: Беговая дорожка на стадионе «Курманбек» открыта для жителей
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Еще одно золото в&nbsp;копилке Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Еще одно золото в копилке Кыргызстана
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и&nbsp;сердца зрителей на&nbsp;ЧМ по&nbsp;борьбе среди юношей Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в&nbsp;финал Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в финал
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Курсантбек Исаков завоевал золото Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Курсантбек Исаков завоевал золото
Бизнес
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
27 августа, вторник
14:55
Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде российских артистов Не хотите слушать, не надо. Министр культуры о приезде...
14:45
Рост цен на ряд категорий замедлился за последние пять лет — Нацстатком
14:38
После ареста Павла Дурова по всему миру начался бум скачивания Telegram
14:22
Мэр Бишкека просит горожан выносить мусор после 19.00
13:55
После Олимпиады в Париже. Айпери Медет кызы впервые обратилась к болельщикам