Шесть золотых медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по таэквондо ITF. Всего в копилке сборной страны 14 медалей.

Фото Федерации оригинального таэквондо ITF Кыргызстана

Чемпионат Азии по таэквондо ITF завершился в городе Бангалор, Индия. По данным Федерации оригинального таэквондо ITF КР, в турнире приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран мира.

Золотые медали завоевали Уран Канатов, Аббад Токторбеков (абсолютный чемпион Азии по тулям и спаррингам), Айниса Юсупова, Диана Казымбекова, Нурислам Батырбеков и Исам Мукеев.

Серебряными призерами стали Аяна Монолбаева (в тулях и спаррингах), Исам Мукеев, Уран Канатов и Имран Михманов.

Бронза у Сырги Русланбековой, Эрбола Камчыбекова (в тулях и спаррингах), Айлинайши Иминовой и Нурислама Батырбекова.