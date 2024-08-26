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Спорт

Шесть золотых медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по таэквондо

Шесть золотых медалей завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по таэквондо ITF. Всего в копилке сборной страны 14 медалей.

Федерации оригинального таэквондо ITF Кыргызстана
Фото Федерации оригинального таэквондо ITF Кыргызстана

Чемпионат Азии по таэквондо ITF завершился в городе Бангалор, Индия. По данным Федерации оригинального таэквондо ITF КР, в турнире приняли участие более 500 спортсменов из 15 стран мира.

Золотые медали завоевали Уран Канатов, Аббад Токторбеков (абсолютный чемпион Азии по тулям и спаррингам), Айниса Юсупова, Диана Казымбекова, Нурислам Батырбеков и Исам Мукеев.

Серебряными призерами стали Аяна Монолбаева (в тулях и спаррингах), Исам Мукеев, Уран Канатов и Имран Михманов.

Бронза у Сырги Русланбековой, Эрбола Камчыбекова (в тулях и спаррингах), Айлинайши Иминовой и Нурислама Батырбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/303020/
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