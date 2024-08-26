После Парижа: может ли Кыргызстан рассчитывать на медали в других видах спорта

Олимпиада в Париже навсегда войдет в историю большого спорта Кыргызстана: наша национальная сборная завоевала шесть медалей.

Фавориты команды — борцы, и они не подвели. Да, мы ждали золота, но это спорт — с акклиматизацией, сменой часовых поясов, удачами и неудачами, везением, травмами... Кыргызстанцы компенсировали наши ожидания количеством.

Все виды борьбы в Кыргызстане очень популярны. Мы знаем поименно всех наших чемпионов и подающих большие надежды. Этому виду спорта стали уделять большое внимание и чиновники.

Однако есть и много других видов спорта, где спортсмены могут показать весомые результаты и достичь чемпионских высот.

Спортивная и художественная гимнастика, фехтование, таэквондо WTF, волейбол, легкая и тяжелая атлетика, плавание... Список можно продолжать. Но представители этих видов даже не смогли завоевать лицензии на участие в Играх четырехлетия. Почему так происходит, мы попытались разобраться.

Когда в товарищах согласья нет В 1986 году на большой экран вышел северокорейский исторический боевик «Хон Гиль Дон». Он имел ошеломительный успех у советского зрителя. Интересна была не сколько сюжетная линия, сколько сцены драк, где герой зрелищно и эффектно применял приемы таэквондо.

Начиная с 1990-х и по сей день таэквондо (олимпийский вид называется «таэквондо WTF» ) — один из самых популярных видов спорта в Кыргызстане. Те, кто следил за спортивными новостями, наверняка помнят, как на протяжении многих лет юношеские команды «вагонами ездили на международные соревнования и привозили медали ведрами».

Но за 30 лет в Кыргызстане так и не смогли подготовить хоть одного атлета, способного завоевать олимпийскую медаль. Достижение лишь в том, что по одному атлету приняли участие в Олимпиадах в Лондоне и Пекине.

По словам заместителя директора департамента физкультуры и спорта Минкультуры Самата Токтоналиева, в Кыргызстане были созданы более 10 (!) федераций таэквондо. Этот факт говорит лишь об одном — об отсутствии единства и согласия.

«Если одна федерация проводит соревнования, она не приглашает других, те в свою очередь тоже не приглашают остальных», — говорит Самат Токтоналиев.

Он добавил, что государственный орган не может вмешиваться в дела общественных организаций...

«Спрашивали, интересовались... В прошлом году наконец-то сумели их посадить за стол и подписать меморандум о сотрудничестве. Пригрозили им, что иначе мы не будем иметь с ними дело. И только-только начали что-то делать. Правда, до сих между ними остается соперничество», — рассказал чиновник.

О сложной ситуации в этом виде спорта говорит даже интернет. Если в поисковике набрать слова «федерация таэквондо КР», то лента вам выдаст кучу новостей о внутреннем конфликте федерации.

Легкое падение Королева спорта — легкая атлетика, тот вид, где у нас есть победные традиции. Джуманазаров, Колпакова, Кульчунова, Паклин... Эти фамилии когда-то гремели на весь спортивный мир. В этом году Париж мог видеть только одну легкоатлетку из КР — Сардану Трофимову. Да и то она — легионер из Якутии (Россия), которая специализируется на марафонских дистанциях.

Самат Токтоналиев видит в нынешней легкой атлетике Кыргызстана некий спад. По его мнению, тому есть две причины: отсутствие хороших площадок для тренировок и хороших тренеров.

Главный тренер сборной КР по легкой атлектике Айып Исаков раскрыл проблему более детально и прозаично: слабость самих атлетов.

На Олимпиадах в Атланте, Сиднее, Афинах от Кыргызстана принимали участие по 7 — 8 легкоатлетов.

«Потому что в те годы попасть на Олимпийские игры было легче, чем сейчас. Нормативы были ниже. Если раньше для завоевания лицензии по марафону нужно было уложиться в 2 часа 13 — 15 минут, то сейчас это время сократили до 2 часов 7 минут. А наши бегают 2 часа 17 минут — 2 часа 18 минут», — поясняет Айып Исаков.

Он добавляет, «или дистанция 1 тысяча 500 метров. Там надежды подавал Нурсултан Кенешбеков. На этой дистанции норматив был 3 минуты 41 — 42 секунды. Сократили до 3 минут 35 секунд, а Нурсултан пробежал за 3 минуты 41 секунду».

По его словам, подопечные показывают пока хорошие результаты только на Азиатском континенте. Причину неспособности выйти на мировой уровень Айып Исаков видит в слабости тренерского состава.

«Мало тренеров, которые отдаются своей профессии... Стараемся повышать их квалификацию», — отмечает он.

Главный тренер сборной говорит, что его назначили не так давно, и сейчас он думает над двумя вопросами: как повышать квалификацию тренеров и как привлекать талантливых девушек. Он намерен делать упор на подготовке именно девушек, так как среди них меньше конкуренции.

Травма и нехватка баллов На парижском помосте не удалось увидеть и наших тяжелоатлетов. Вице-президент Федерации тяжелой атлетики КР, экс-чемпион мира Улан Молдодосов рассказал почему.

По его словам, после Олимпиады в Токио сократили число весовых категорий. Было 8, стало 6.

«Когда я сам выступал, в одной категории принимали участие до 24 атлетов. Сейчас же сделали не более 10 человек», — пояснил Улан Молдодосов.

Второе, для получения лицензии обязали набрать определенное количество баллов, приняв участие в не менее 7 соревнованиях.

К олимпийской мечте шли перспективные фавориты — Бекдоолот Расулбеков и Эмиль Молдодосов. Участвовали в соревнованиях, копили заветные баллы. Но, как поведал Улан Молдодосов, Эмиль получил травму поясницы, а Бекдоолот повредил руку. Ему для лицензии не хватило обидного одного балла.

Новые требования стали серьезным препятствием даже для сильных команд. К примеру, лицензии не смогли получить атлеты Казахстана, а Узбекистан получил одну лицензию среди мужчин.

Где командный дух? Отдельная тема для разговора — командные виды спорта. Любители спорта хорошо знают, что с 1996 года на Олимпиадах ни разу не принимали участие наши футболисты, волейболисты, баскетболисты, гандболисты...

Судя по словам замдиректора департамента физкультуры и спорта, кажется лед тронулся. По крайней мере в волейболе.

За последние 2 — 3 года хорошее развитие получили женские команды. Профильному ведомству совместно с федерацией был реализован проект под названием «Я — чемпион» и школьная лига. Проще говоря, была создана система отбора наиболее сильных команд.

К примеру, в школьной лиге участвуют 1 тысяча 300 команд. Они соревнуются почти круглый год, в конце отбираются самые сильные 9 команд.

Прошедшие жесткую сетку школьной лиги переходят во взрослую категорию и показывают результаты. Пока еще на Азиатском континенте.

Иными словами, Федерация волейбола КР при поддержке государства смогла привлечь к игре десятки тысяч юношей и девочек и создала систему качественного отбора. Пожалуй, если сохранится нынешний темп и финансирование, то через несколько лет можно ожидать первые результаты и высоких достижений.

Правда, такой оптимизм не разделяет эксперт по спорту, журналист Иван Марченко. По его словам, мужская сборная по волейболу уже 10 лет играет в зональных чемпионатах Азии и часто выигрывает. Но стоит только выйти на континентальный уровень — результат совсем грустный.

В целом, он отмечает, сегодня главная проблема кыргызского спорта — нехватка сильных и высококвалифицированных тренеров.

«Стоило Ассоциации таэквондо много лет назад пригласить тренера из-за рубежа — появился результат: пусть хоть один, но спортсмен поехал на Олимпиаду. Или взять дзюдо. Они тоже начали приглашать сильных зарубежных тренеров, и появились первые успехи на континентальных первенствах», — говорит эксперт.

Кроме нехватки сильных тренеров, по мнению Ивана Марченко, есть еще одна проблема — обыкновенное нежелание спортивных руководителей взращивать атлетов мирового уровня.

«Родители платят за занятия своих детей, зарплата идет, и, похоже, что всех такое положение дел устраивает», — говорит эксперт.

В беседе с тренерами или специалистами в области спорта я ни от кого не услышал о проблеме дефицита финансирования. Проблема в другом: отсутствие условий мирового стандарта, те же бассейны, беговые дорожки и дефицит сильных тренеров. Как следствие, отечественным атлетам становится все труднее пробиваться на Олимпийские игры, чемпионаты мира, где с каждым годом ужесточаются нормативы.