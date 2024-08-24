Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в финал

В финал юношеского чемпионата мира по спортивной борьбе в Иордании вышли двое представителей Кыргызстана.

Кубатбек Исаков (весовая категория до 55 килограммов) стартовал со стадии 1/8 финала, оказавшись сильнее соперников из Японии, Казахстана и США. В итоге он в финале. В решающем поединке он будет бороться за золото против борца из Пуэрто-Рико.

Рустамжан Кахаров (до 65 килограммов) стартовал со стадии 1/16 финала. Он был увереннее спортсменов из Ирана, Австралии, Грузии и Казахстана. В борьбе за первое место ему предстоит одолеть соперника из команды России. Последний выступает под нейтральным флагом.