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Спорт

Чемпионат мира по кыргыз күрөш: у сборной КР первые четыре медали

В Бишкеке проходят чемпионат мира по кыргыз күрөш и Кубок президента.

По данным пресс-службы Госагентства физкультуры и спорта, в первый день соревнований сборная страны завоевала четыре медали.

В весовой категории до 60 килограммов Бегай Бейшенаалы кызы заняла первое место, у ее коллеги Бегайым Акбалаевой бронза.

В весовой категории до 65 килограммов Айдана Кубанычбекова поднялась на второе место пьедестала.

В весовой категории свыше 65 килограммов Назира Арызбекова завоевала бронзу.

Бактияр Мирлан уулу стал обладателем Кубка президента в абсолютной весовой категории, а Бекболот Токтогонов занял третье место.

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 35 государств мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/302873/
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