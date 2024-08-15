У нескольких казахстанских призеров Парижской Олимпиады выявили коронавирус

У нескольких казахстанских призеров Олимпиады выявили коронавирус. В связи с этим встречу президента Касым-Жомарта Токаева с медалистами перенесли. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Отмечается, что встреча была запланирована на сегодня.

«К сожалению, у нескольких спортсменов выявили ковид, из-за чего встречу пришлось перенести. Желаем нашим атлетам скорейшего выздоровления. Встреча обязательно состоится и планируется на конец августа в «Акорде», — сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Олимпийская сборная Казахстана завоевала на Олимпийских играх в Париже семь медалей. Единственное золото в активе дзюдоиста Елдоса Сметова, ставшего лучшим в категории до 60 килограммов.