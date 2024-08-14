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Спорт

Серебряный призер Олимпиады Мунарбек Сейитбек уулу получит $25 тысяч от IBA

Серебряный призер Олимпиады-2024 Мунарбек Сейитбек уулу получит $25 тысяч от Международной федерации бокса (IBA) за второе место на Играх в Париже.

По данным IBA, за продемонстрированный результат Мунарбек Сейитбек уулу получит призовые от Международной федерации бокса.

Уточняется, что серебряный призер олимпийского турнира по боксу получит $25 тысяч, еще $25 тысяч будут распределены между тренером и Федерацией бокса Кыргызстана.

Победители получат призовые от IBA в случае успешного прохождения антидопинговых процедур.

Боксер из Кыргызстана Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. В весовой категории до 57 килограммов в финале он провел бой с Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Судьи отдали победу сопернику кыргызстанца. На турнире кыргызстанец одержал три победы над спортсменами из Кубы, США и Болгарии.

Международная ассоциация бокса (IBA) — ассоциация национальных боксерских федераций, созданная 24 августа 1920 года. До приостановления признания Международного олимпийского комитета в 2019 году являлась руководящим органом любительского бокса. В 2023 году МОК лишил организацию признания. В состав ассоциации входят 203 национальные федерации бокса с шести континентов, а также пять континентальных конфедераций.
Ссылка: https://24.kg/sport/302073/
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