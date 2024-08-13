Олимпиада-2024. Кортеж со спортсменами направляется к Дому правительства

Сборная Кыргызстана вернулась на родину после Олимпиады в Париже.

В аэропорту «Манас» их встретили заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, фанаты и близкие атлетов.

Для спортсменов организовали концертную программу. Далее кортеж с участниками и призерами Олимпийских игр направился к Дому правительства, где с участием главы государства Садыра Жапарова пройдет торжественная церемония награждения медалистов.

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По предварительным данным, каждому спортсмену, участовавшему в Олимпиаде, подарят автомашины.

Напомним, у спортсменов из Кыргызстана было 16 лицензий — в спортивной борьбе, плавании, легкой атлетике, дзюдо и боксе. Наши соотечественники завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали, обновили два национальных рекорда.