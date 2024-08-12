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Спорт

Глава Якутии поздравил с выступлением на Играх Сардану Трофимову, бежавшую за КР

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил с выступлением на Олимпийских играх 36-летнюю уроженку Якутска Сардану Трофимову, которая с 2022 года выступает за сборную Кыргызстана. На марафонской дистанции она накануне финишировала 14-й.

«Сардана вписала себя в историю якутского спорта. Она стала первой представительницей Якутии в олимпийском марафоне... Благодарю Сардану за неоценимый вклад в развитие спорта республики», — написал Айсен Николаев в Telegram-канале.

Напомним, Сардана Трофимова — пятикратная чемпионка России, трехкратная победительница Московского марафона.

«Я же все равно якутка. На этой Олимпиаде из Якутии пять человек, и всех нас очень-очень поддерживают. У нас своих не забывают», — сказала спортсменка после финиша.

Сардана Трофимова пробежала марафон на Олимпиаде в Париже. Она заняла 14-е место с результатом 2:26:47, установив новый национальный рекорд Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/301773/
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