Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев

26-31 августа. Турнир по теннису ITF J60 ISSYK-KUL SUMMER. Чолпон-Ата

В турнире примут участие игроки из Кореи, Казахстана, Турции, Таджикистана, России и Узбекистана.



28-31 августа. Кубок президента Кыргызстана по национальным видам спорта. Чолпон-Ата

Состязания пройдут в таких видах, как кок бору, эр эниш, салбуурун, скачки, в том числе на короткие дистанции. В них примут участие спортсмены из всех регионов страны.

28 августа — 8 сентября. Паралимпийские игры. Париж

Кыргызстан представят четыре спортсмена — Миргуль Болоталиева в пауэрлифтинге, Айтунук Жоомарт кызы в триатлоне, Гулназ Жузбаева в легкой атлетике и Маматибраим Суранов в дзюдо.