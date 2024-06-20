Сборная Кыргызстана по футболу занимает 101-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 101-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда опустилась на одну позицию.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Франция, Бразилия, Англия и Бельгия.

В зоне АФК сборная КР сохранила 17-е место.

Сборная Кыргызстана провела два матча — с Малайзией и Оманом. Обе игры закончились со счетом 1:1.

Команда обеспечила себе путевку на Кубок Азии — 2027, а также впервые в истории вышла в третий тур отбора на чемпионат мира.

Женская сборная КР занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола.