20:55
USD 87.30
EUR 93.76
RUB 1.03
Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу занимает 101-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу оказалась на 101-м месте в рейтинге ФИФА. Обновленный список опубликован на сайте международной федерации.

Команда опустилась на одну позицию.

В рейтинге 210 сборных. В пятерке лидеров — Аргентина, Франция, Бразилия, Англия и Бельгия.

В зоне АФК сборная КР сохранила 17-е место.

Сборная Кыргызстана провела два матча — с Малайзией и Оманом. Обе игры закончились со счетом 1:1.

Команда обеспечила себе путевку на Кубок Азии — 2027, а также впервые в истории вышла в третий тур отбора на чемпионат мира.

Женская сборная КР занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола.
Ссылка: https://24.kg/sport/297182/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
ФИФА рейтинги: Кыргызстандын футбол курамасы бир сапка төмөндөдү
Кыргызстандагы алгачкы VAR системасы тесттен ийгиликтүү өттү
В Кыргызстане на футбольном матче протестировали VAR-систему
Евро-2024: Бүгүн 2-тур башталат
Евро — 2024: 1-турдагы беттештер аяктады, турнирдин жыйынтыгы
Евро-2024: Мбаппе мурду сынгандыгына байланыштуу эки беттешке катыша албайт
Чемпионат Европы по футболу. Расписание, результаты, таблицы
Евро −2024: Бүгүн Түркия менен Грузия курамалары беттешет
Женская сборная Кыргызстана занимает 132-е место в рейтинге ФИФА
Борьба, бокс и конкур. Соревнования с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Чемпионат Европы по&nbsp;футболу. Расписание, результаты, таблицы Чемпионат Европы по футболу. Расписание, результаты, таблицы
Евро-2024. Самый быстрый гол и&nbsp;самый молодой игрок Евро-2024. Самый быстрый гол и самый молодой игрок
В&nbsp;Бишкеке появился зал бокса имени Дмитрия Бивола В Бишкеке появился зал бокса имени Дмитрия Бивола
Лучница из&nbsp;Кыргызстана остановилась в&nbsp;шаге от&nbsp;получения лицензии на&nbsp;Олимпиаду Лучница из Кыргызстана остановилась в шаге от получения лицензии на Олимпиаду
Бизнес
&laquo;Ишкер24&raquo; для предпринимателей дополнен новыми налоговыми и&nbsp;финсервисами «Ишкер24» для предпринимателей дополнен новыми налоговыми и финсервисами
Дешевые авиабилеты теперь в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; путешествуйте просто и&nbsp;выгодно! Дешевые авиабилеты теперь в «Мой О!» — путешествуйте просто и выгодно!
eSIM&nbsp;в Кыргызстане. Мобильная связь и&nbsp;интернет без похода в&nbsp;офис оператора eSIM в Кыргызстане. Мобильная связь и интернет без похода в офис оператора
Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса Онлайн-меню Mega Tips: открой для себя новый уровень сервиса
20 июня, четверг
20:35
США не будут депортировать нелегалов, состоящих в браке с американцами США не будут депортировать нелегалов, состоящих в браке...
20:25
Сборная Кыргызстана по футболу занимает 101-е место в рейтинге ФИФА
20:03
В Бишкеке еще по одному маршруту будет ходить автобус. Схема движения
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:10
Застрял между камнями. В Таласе нашли тело двухлетнего мальчика, упавшего в реку