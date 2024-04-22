Вице-президентом Азиатской конфедерации пятиборья стал представитель Кыргызстана

В Южной Корее прошла генеральная ассамблея Азиатской конфедерации современного пятиборья (AMPC), где избран новый состав исполнительного комитета. Об этом сообщили в федерации данного вида порта КР.

Президентом конфедерации избран руководитель крупнейшей правительственной инвестиционной строительной компании Южной Кореи Korea Land & Housing Corporation Ли Хонджун.

Вице-президентом AMPC стал глава Федерации современного пятиборья Кыргызстана, член Национального олимпийского комитета Валерий Новиков.

Отмечается, что на эту должность номинировались представители 10 государств (Китай, Непал, Кувейт, Тайвань, Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Япония, Кыргызстан).

«Представитель КР с первого тура набрал наибольшее количество голосов. Это говорит об уважении к спортсменам, тренерам, развитию современного пятиборья в стране», — подчеркнули в федерации.