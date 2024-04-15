Бокс, паратриатлон, Кубок Азии по футзалу. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-17 апреля. Чемпионат Кыргызстана по волейболу среди команд Высшей лиги, второй тур

В чемпионате участвуют лучшие команды из всей страны.

11-20 апрель. Чемпионат мира по стрелковому спорту. Рио-де-Жанейро (Бразилия)

В составе сборной Кыргызстана Асхат Токмоков, Арууке Талантбекова, Каныкей Кубанычбекова и Имандос Бектенов.

15-16 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, четвертый тур

15 апреля:

«ОшМУ-Алдиер» — «Илбирс»;

«Талант» — «Алга».

16 апреля:

«Кара-Балта» — «Алай»;

«Дордой» — «Мурас Юнайтед».

11-16 апреля. Чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Бишкек

Кыргызстан представят 30 спортсменов.

17-28 апреля. Кубок Азии по футзалу. Бангкок (Таиланд)

18 апреля, 17.00: Япония — Кыргызстан;

20 апреля, 13.00: Кыргызстан — Таджикистан;

22 апреля, 17.00: Кыргызстан — Южная Корея.

18-23 апреля. Чемпионат мира по паратриатлону. Енишехир (Турция)

В Турции выступит сборная КР под руководством главного тренера Андрея Ханадеева: Дастан Камчыбеков, Гулназ Жузбаева, Айтунук Жоомарт кызы. Сопровождающие — Артем Шарпилов, Ангелина Блиндул и Юлия Фернас.

18-22 апреля. Международные соревнования по боксу. Бишкек

В турнире примут участие более 130 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Ирана и Таиланда.

19-23 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, пятый тур

19 апреля: «Илбирс» — «Алай»;

21 апреля: «Кара-Балта» — «Нефтчи»;

22 апреля: «Алга» — «Дордой»;

23 апреля: «ОшМУ-Алдиер» — «Талант».

20 апреля. Открытый чемпионат Бельгии по кикбоксингу. Беверен

Пройдут турниры в дисциплинах пойнт-файтинг, лайт-контакт, кик-лайт, К1.

20-21 апреля. Чемпионат Кыргызстана по таяк-тартышу (мас-рестлингу). Бишкек

В турнире примут участие спортсмены из всего Кыргызстана.

20-22 апреля. Чемпионат Азии по дзюдо. Гонконг

Кыргызстан на этом турнире представят 10 спортсменов.

21 апреля. Ташкентский международный марафон. Ташкент

Ожидается участие и спортсменов из Кыргызстана.